المكلف بتشكيل الحكومة التونسية : الصيغة الأمثل هي تكوين حكومة كفاءات مستقلة

أعلن هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أن الصيغة الأمثل هي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما دون مشاركة أحزاب سياسية وفقا لموقع روسيا اليوم.
واطلع الرئيس التونسي قيس سعيد، لدى لقائه ظهر اليوم بقصر قرطاج المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي،على سير تقدم مشاورات تكوين الحكومة الجديدة.
وذكرت الرئاسة في بيان، أن الرئيس سعيد أكد على أهمية اللقاءات الجارية ودورها في المساعدة على التوصل إلى تكوين حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتعمل
وكان المشيشي قد عقد خلال الأيام الفارطة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين عن أحزاب وكتل برلمانية ومنظمات وطنية وشخصيات سياسية ورؤساء الجمهورية والحكومات السابقين.
وكان رئيس الدولة قد كلف المشيشي يوم 25 يوليو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في ظرف شهر، إثر استقالة حكومة إلياس الفخفاخ.
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