عاجل-دياب: الفساد مستشر في لبنان ويعلن استقالة حكومته

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الإثنين استقالة حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وقال دياب في كلمة متلفزة "اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد، اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي"، مضيفاً "أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".

وقال دياب، إن الفساد مستشرٍ في لبنان وأن البلد في خطر.