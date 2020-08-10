"منظومة الفساد متجذرة بالدولة".. رئيس الحكومة اللبنانية يعلن استقالة حكومته
يمن شباب نت - متابعات
الإثنين, 10 أغسطس, 2020 - 08:26 مساءً
[ رئيس الوزراء اللبناني المستقيل حسان دياب ]
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الاثنين، استقالة حكومته، وذلك على وقع تفجير مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.
دياب الذي هاجم الجميع عدا حكومته، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، إن "منظومة الفساد متجذرة بكل مفاصل لبنان وهي أكبر من الدولة".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد الانفجار، من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
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