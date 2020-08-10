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وقال سليماني، في مؤتمر صحافي، إن “الطائرة الأوكرانية مغطاة بشركات تأمين أوروبية في أوكرانيا، ولا تغطيها الشركات الإيرانية”.
وأضاف: “يجب دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية من قبل شركات التأمين التي تغطيها”.
وکان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد استعداد بلاده لدفع تعويض عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء الماضي.
وفي وقت سابق، قال محسن بهاروند، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، حول تعويضات الطائرة الأوكرانية، خلال محادثاته في كييف، إن أساس إيران في هذا الصدد هو “العرف الموجود في النظام الدولي”.
وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737 في الثامن من يناير الماضي قرب مطار طهران، إثر استهدافها بصاروخ عن طريق الخطأ، أطلقته الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مصرع جميع من كان على متنها، والبالغ عددهم 176 شخصا.
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كانت هذه تفاصيل خبر في محاولة للتنصل من الالتزامات.. مسؤول إيراني يطالب شركات التأمين الأوربية بدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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