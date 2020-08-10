إيران..وفاة حاكم مقاطعة بإقليم خوزستان جراء إصابته بكورونا

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توفي ”حيدر كاظمي نيا“، حاكم مقاطعة أنديكا التابعة لإقليم خوزستان جنوب إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في هذا الإقليم منذ أشهر.

وقال ”سعيد رضواني“ مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية بإقليم خوزستان، في تصريحات صحافية، إن حيدر كاظمي نيا حاكم مقاطعة أنديكا الواقعة شمال شرق الإقليم توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد أسبوع واحد من نقله إلى مستشفى رازي بمدينة الأهواز.

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ومقاطعة أنديكا تقع شمال شرق خوزستان ويبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 2300 كيلومتر مربع، حيث إن نصف سكان هذه المدينة يعيش تحت خط الفقر، فيما تعاني المدينة من نقص في مستوى الخدمات المقدمة من قبل السلطات الحاكمة، منها انعدام المياه الصالحة للشرب.

ولا تزال بعض مقاطعات إقليم خوزستان الذي يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة في الدائرة الحمراء؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2132 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 189 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: إن ”عدد الإصابات الكلي بلغ 328 ألفا و844 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 18 ألفا و616 شخصاً“.