كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد استقالته.. كاتب لبناني لـ"حسان دياب": تصريحاتك مضحكة مبكية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طوني آبي نجم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني شريك الطبقة السياسية التي اتهمها بالفساد.

وتابع نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن تصريحات دياب مضحكة ومبكية في الوقت ذاته، فهو يعيش في عالم الخيال بعيد عن الواقع ويجب عرضه على طبيب أمراض نفسية.

وأضاف حسان دياب يتحدث عن المؤامرة دائما وهو شريك أساسي لأرباب الفساد، وحكومته لم تتخذ أي قرار إصلاحي على الإطلاق، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة اللبنانية تعقد تفصيلة صغيرة في المشهد اللبناني.

وأكمل "إذا لم يبدأ علاج الأزمة من حزب الله وأسلحته وهيمنته لن يحدث جديد".

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