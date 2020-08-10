كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إثيوبيا: تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، بتأجيل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي لأسبوع آخر، والتي كان من المقرر استنئافها خلال الأسبوع الجارى، وسط حالة من التعنت الأثيوبى فى المفاوضات.

هذا وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الأثيوبية مؤخرا، أن محاولة الولايات المتحدة والبنك الدولى للضغط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية غير متوازنة بحسب ما صرحت به، "فقط ستضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع مصر والسودان".

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وقال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتى لصحيفة "ذا إثيبوبيان هيرالد"، إن بلاده ما زالت متسقة فى رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.

وأضاف مفتي، أن أى محاولة أو أنشطة تتعارض مع العلاقات تضر بالروابط الثنائية، كما أن الضغط الأمريكي على بلاده فى المحادثات الثلاثية يؤثر سلبًا على هذه الروابط، وتابع المتحدث باسم الوزارة: "لا تؤذى تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية، ولن يوقف أى ضغط بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إثيوبيا أنها تستهدف تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في إطار خطة تنمية لعلاقاتها الخارجية مدتها 10 سنوات، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو خلال اجتماع تشاوري ناقش الخطة العشرية الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية الإثيوبية.