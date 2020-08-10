كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسي لبناني: حزب الله أسوأ من الإخوان.. والشعب بحاجة لتكرار 30 يونيو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شبه أحمد عدنان، الكاتب والمحلل السياسي، ما يقوم به حزب الله في لبنان بما قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، مطالبًا الشعب اللبناني بأن يقوم بما فعله المصريون في 30 يونيو.

وقال عدنان في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، إن تفجير مرفأ بيروت تم بفعل فاعل والسبب لم يكن متفجرات نترات الأمونيوم، ولكن هناك ذخيرة عسكرية ووقود الصواريخ والفسفور الأحمر.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، أن حزب الله نسخة أسوأ من الإخوان، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك مساعدة عربية لوضع لبنان على الطريق الصحيح واختيار حكومة مستقلة ومحايدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد خلال كلمته في مؤتمر باريس لدعم لبنان، أن تنأى لبنان بنفسها عن التجاذبات الإقليمية والصراعات الداخلية، وشدد على تركيز جهود الشعب اللبناني على مؤسسات الدولة اللبنانية، مع ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

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