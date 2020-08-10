كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتب إماراتي يوجه انتقادًا لاذعًا للدوحة بسبب تمويلها لحزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، انتقادًا لاذعًا لإمارة قطر بسبب تمويلها لحزب الله اللبناني الإرهابي، وخاصة عقب انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال "الريسي"، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يمولون حزب الله لتدمير لبنان ثم يتبرعون لحزب الله لتعمير لبنان".

وأضاف الكاتب الإماراتي: أن "التناقض والغباء ودعم الإرهاب جزء لا يتجزأ من سياسة دويلة قطر المرتبكة".

هذا وكان قد كشف خبراء ومحللون، عن العلاقة بين قطر وحزب الله، بعد أن أخذت بعدًا سياسيًا - ماليًا لدرجة باتت تتفوق على العلاقة التي تربط بين الحزب وإيران، خاصة فيما يتعلق بالتمويل.

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وأكد الخبراء والمحللون، أن الدعم القطري "يلعب دورا أساسيا في صمود حزب الله لا سيما بعد تراجع دعم طهران التي تعاني بدورها من أزمة مالية طاحنة".

ومع ظهور المزيد من المعلومات عن هذا الدعم، والذي كان آخره الكشف عن صفقة سلاح قطرية لحزب الله، حيث يقول المحلل السياسي اللبناني علي الأمين، إنه "لا شك أن تقديم قطر السلاح والمال لحزب الله كبير لكن لا أرقام محددة عن حجمها".

وتابع الأمين: "أنما يمكن القول إنه في مرحلة معنية وصل حزب الله إلى درجة قدم فيه المساعدات لإيران من المال القطري".

ويجمع كل من الأمين والمحلل السياسي اللبناني لقمان سليم، على أن "العلاقة بين حزب الله وقطر، بدأت بشكل اساسي عام 2006 بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عندما زار أمير قطر أمين عام حزب الله بشكل غير معلن ومن ثم تبني الدوحة إعادة الإعمار خاصة في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الله في الجنوب ومراكز دينية تابعة له".

وأضاف أنه "منذ ذلك الحين بدأت أعداد كبيرة من المقربين من حزب الله يذهبون إلى قطر ضمن إطار المنافع المتبادلة".