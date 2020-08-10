التوزيع الجغرافي لكورونا في المغرب.. جهة البيضاء تتصدر عدد الإصابات بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم، الإثنين، عن التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المغرب.

وحسب معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 295 إصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة؛ حيث سجلت مدينة الدار البيضاء 230 إصابة.

وسجلت جهة فاس مكناس، 114 حالة مؤكدة، من بينها 38 في مدينة فاس، بالإضافة إلى 33 إصابة في مدينة مكناس، و29 في تازة.

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وبخصوص جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تم تسجيل 103 إصابات مؤكدة، من بينها 70 حالة في مدينة طنجة، و14 بالحسيمة.

وأما بالنسبة لجهة مراكش-آسفي، تم سجيل 100 حالة خلال 24 ساعة الاخيرة، من بينها 58 حالة في مدينة مراكش.وتم تسجيل في جهة درعة تافيلالت 78 حالة مؤكدة، من بينها 45 حالة مؤكدة بإقليم الرشيدية، وتم رصد بجهة بني ملال خنيفرة 75 حالة مؤكدة بالفيروس، من بينها 35 حالة في مدينة بني ملال، جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت خلال نفس الفترة الزمنية، 40 حالة.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 8 حالات، نفس الرقم تم تسجيله في جهة الشرقية، وتم تسجيل 4 حالات في جهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون حالة واحدة مؤكدة، فيما لم تسجل أية إصابة بجهة العيون الساقية الحمراء.