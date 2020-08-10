اللجنة التأديبية “تصدر” عقوباتها في حق الأندية واللاعبين

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت مجموعة من القرارات في حق فرق ولاعبي البطولة الإحترافية القسم الوطني الأول.

وقضت اللجنة ذاتها بتغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، وتوقيف زهير الشاوش، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة أتليتك زمامرة، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وارتباطا بالموضوع، أوقفت اللجنة نفسها يحيى جبران، لاعب فريق الوداد الرياضي، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وذلك بناء على المادة 53-2 ، فضلا عن تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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وقضت اللجنة بتغريم فريق نهضة بركان مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، علاوة على تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أتلتك زمامرة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.