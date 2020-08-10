ليفربول يتعاقد مع لاعب يوناني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي أبرم صفقة التعاقد مع لاعب أوليمبياكوس اليوناني، كوستاس تسيميكاس، بعقد طويل الأمد.

وأعلن الفريق الإنجليزي في بيان رسمي، أن اللاعب اليوناني الدولي صاحب الـ24 عامًا، لعب لأول مرة مع أولمبياكوس، في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وخاض تسيميكاس 86 مباراة مع الفريق اليوناني، في جميع المسابقات، وساهم في تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من الدوري المحلي.

ومن المقرر أن ينضم كوستاس لزملائه الجدد في ليفربول، قريبًا، للاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الألماني، يورغن كلوب.

وودع أولمبياكوس مؤخرا الدوري الأوروبي على يد وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي صعد لملاقاة إشبيلية الإسباني في ربع النهائي.