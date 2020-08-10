انتقالي حضرموت يقر البدء بتوزيع الشحنة الجديدة من الدعم الطبي الإماراتي

الإثنين 10 أغسطس 2020

أقرت لجنة مجابهة كورونا ، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، البدء بتوزيع الشحنة الجديدة من الدعم الطبي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لمرافق حضرموت الصحية.



وعبرت اللجنة في اجتماع، عقدته بمقر القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة بمدينة المكلا ، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس القيادة المحلية ، رئيس اللجنة، عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم المعطاء ، على إرسالهم لهذه الشحنة الجديدة من المساعدات الطبية والانسانية.

وأشادت اللجنة بالمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحده حكومة وشعبا ، ومساندتهم ودعمهم لشعبنا في الجنوب في مختلف المجالات، مبينة أن الدعم الطبي الإماراتي كان له أبلغ الأثر في رفع جاهزية المرافق الصحية بالمحافظة ، ووفر لكوادرها الحماية والأمان في مواجهة وباء كورونا ، لما تضمنه من المعدات الطبية النوعية والأدوية والمعقمات ومستلزمات الحماية من الفيروس

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كما عبّر الاجتماع عن خالص الشكر والتقدير للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، على اهتمامه الكبير بالوضع الصحي في حضرموت ، ومتابعاته الحثيثة لتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية ، ومتطلبات كوادرها الطبية والصحية الملحة من مستلزمات الحماية من فيروس كورونا .

ودعا الاجتماع القيادات المحلية للمجلس في المديريات للتنسيق مع مكاتب الصحة في مديرياتها ، والاطلاع على احتياجات مرافقها الصحية ، ومباشرة توزيع الدعم عليها.

وكانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، قد تسلمت قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، الدفعة الثانية من الدعم الإماراتي ، الذي اشتمل على أشرطة للفحص السريع لكوفيد 19، وبدلات حماية متكاملة، وكمامات، وأقنعة طبية للكوادر الطبية والتمريضية، وغيرها من المستلزمات الطبية والمواد التعقيمية المتنوعة