شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 816 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 سجلت بريطانيا 816 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في أحدث إحصاء يومي في تراجع عن إجمالي الحالات التي سجلت في اليوم السابق والتي كانت أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة منذ أواخر يونيو.

Advertisements وأظهرت البيانات الرسمية أن الاختبارات أثبتت حتى الآن إصابة 311641 شخص في المجمل بكورونا. وتم تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "الأحد" في وقت تم فيه فرض عزل عام محلي جديد في بعض المناطق وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة من الإصابات.

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