شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: قلقون من استهداف روسيا لوسائل الإعلام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو: "منذ أكثر من 70 عاما، كانت صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية مصادر حيوية للأخبار المستقلة والمعلومات لشعب روسيا".
وأضاف في بيان: "هذا المرسوم سيفرض متطلبات جديدة مرهقة سوف تحد من قدرة راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية وصوت أمريكا على العمل داخل روسيا، مما يضاعف القيود الكبيرة وغير المبررة التي تواجهها هذه الوسائل الاعلامية بالفعل".
ويطلب المرسوم الروسي من وسائل الإعلام الأجنبية إنشاء كيان قانوني داخل روسيا لتنفيذ أي معاملات مالية، من بين إجراءات أخرى.
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