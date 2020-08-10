شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية في خطاب الاستقالة: منظومة الفساد أكبر من الدولة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار دياب في كلمة الى اللبنانيين من السراي الحكومية الى ان "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت".
وقال: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية".
وأضاف: "هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17اكتوبر (الماضي) ، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير".
كانت الحكومة الحالية قد تشكلت في 21 يناير الماضي من 20 وزيراً، برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة على وقع الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ السابع عشر من اكتوبر الماضي.
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