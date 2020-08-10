شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وانهيار عدة منازل جراء انفجار غاز في بالتيمور والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة "سي بي اس بالتيمور " أن الانفجار وقع قبل الساعة العاشرة صباحا ، وانهار ما لا يقل عن ثلاثة منازل وتسبب الحطام المتطاير في تحطم نوافذ منازل مجاورة".
وقال مسؤولو الإطفاء في مدينة بالتيمور إن امرأة توفيت وتم نقل أربعة أشخاص آخرين على الأقل إلى مستشفيات المنطقة في حالة خطيرة. ووردت أنباء عن وجود آخرين محاصرين بين الأنقاض.
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