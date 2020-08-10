الصحة الأميركية: أي لقاح نتوصل إليه سيصبح متاحا لبقية العالم

ـ أكثر من 150ألف إصابة في العراق

ـ فلسطين تستأنف الدراسة بالمدارس الثانوية في الضفة

ـ بريطانيا تتجه الى إلغاء الإحصاء اليومي للوفيات

ـ ارتفاع الإصابات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

ـ روسيا تقترب من 900 ألف إصابة

ـ تسجيل 49 إصابة جديدة في الصين

ـ أكثر من ألف وفاة في يوم واحد بالهند

ـ باكستان ترفع قيود كورونا

تايبه ـ عواصم ـ وكالات:

قال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة لمرض كوفيد 19 سيصبح متاحا أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.وهناك أكثر من 200 لقاح محتمل للمرض يجري تطويرها على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 20 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية على البشر. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوفير لقاح قبل نهاية العام رغم أن اللقاحات عادة تحتاج لعدة سنوات من التطوير والاختبار لضمان السلامة والفاعلية. وقال عازار للصحفيين أثناء زيارة لتايوان “في مقدمة أولوياتنا بالطبع تطوير وإنتاج كمية كافية من اللقاحات والعلاجات الآمنة والفعالة التي توافق عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للاستخدام في الولايات المتحدة”. وأضاف “لكننا نتوقع أن تكون لدينا القدرة، فور تلبية هذه الاحتياجات، أن نتيح هذه المنتجات في العالم وفقا لعمليات توزيع تتسم بالعدل والمساواة سنتشاور بشأنها في المجتمع الدولي”.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 150115 حالة في جميع أنحاء العراق ، فضلا عن تسجيل 82 حالة وفاة. وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 467 إصابة جديدة وسبع وفيات في وقت استأنفت فيه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدراسة في المدارس الثانوية بالضفة الغربية المحتلة فحسب. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 178حالة إصابة جديدة و 17 حالة وفاة بالفيروس وفي سوريا، أعلنت الحكومة تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. فيما كشفت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها الصحفي عن تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35160.

دوليا، ذكرت صحيفة تلجراف البريطانية أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في بريطانيا قد يتم إلغاؤه وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء. وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 312 ألفا و574 حالة. الى ذلك، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 217 ألفا و288 حالات، كما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في فرنسا 235 ألفا و237 حالات، فيما وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في إيطاليا 250 ألفا و566 حالة وذلك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. يأتي ذلك فيما، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بفيروس كورونا ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مركز العمليات الروسي لمكافحة الفيروس أن إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى 892654 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 15001. على صعيد متصل، أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني. كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 28 اصابة جديدة. وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1007 حالات وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس أكثر من 44 ألف حالة. من جانبها، رفعت باكستان القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تحذيرات الأطقم الطبية من إمكانية ارتفاع حالات العدوى مجددا.