نيويورك ـ وكالات: حذر المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض الأسبوع الحالي من نوع واحد من الأقنعة لا يحمي من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولسوء الحظ فقد أصبح من التصميمات الشائعة بين الناس. ووفقا للمركز، فإن القناع الوحيد الذي يجب عليك التخلص منه الآن هو الذي يحتوي على صمام أو فتحة تهوية. كما ذكرت المنظمة في إرشاداتها المحدثة الخاصة بالقناع: “لا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدام الأقنعة أو الأقنعة القماشية للتحكم في المصدر إذا كان لديهم صمام زفير أو فتحة تهوية”. وشرحت عبر موقعها أسباب تعريض ذلك النوع من الأقنعة للآخرين للخطر قائلة: “الغرض من الأقنعة في المقام الأول هو منع قطرات الجهاز التنفسي من الوصول إلى الآخرين للمساعدة في التحكم في المصدر، ومع ذلك فإن الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات أحادية الاتجاه تسمح بدخول الهواء من خلال ثقب في المادة، مما قد يؤدي إلى طرد قطرات التنفس التي قد يتعرض لها الآخرين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طبي: الكمامات التي لديها صمام زفير لا تحمي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.