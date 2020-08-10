رئيس بيلاروسيا يفوز بفترة ولاية سادسة

مينسك ـ رويترز: قالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة، وذلك بعد اشتباكات أثناء الليل بين الشرطة وآلاف المحتجين الذين يقولون إن الانتخابات زورت لصالحه.

وأظهرت بيانات صادرة عن اللجنة أن لوكاشينكو فاز بنسبة 80 بالمئة من الأصوات.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن سفيتلانا تيخانوسكايا، التي كانت معلمة للغة الإنجليزية ولمع نجمها قبل أسابيع لتصبح الخصم الرئيسي للوكاشينكو في الانتخابات، حصلت على 9.9 بالمئة من الأصوات.

وقال ممثل عن جماعة (سبرينج 96) المدافعة عن حقوق الإنسان إن شخصا واحدا على الأقل قُتل بعد أن دهسته عربة سجناء تابعة للشرطة كما أصيب العشرات بجروح في الاشتباكات التي بدأت بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأحد على حد قوله.

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