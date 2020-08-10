موقع بريطاني: الجبري يستطيع إسقاط بن سلمان

ورأى هيرست- في مقال له بموقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) البريطاني، تحت عنوان "سعد الجبري: السعودي الذي يستطيع إسقاط محمد بن سلمان"- أن شبح خاشقجي ما يزال يلاحق بن سلمان، وأن الجبري مصمم على منع القاتل من الاستمتاع بغنائم سلطته، وهو ما يقود إلى استنتاج واحد، وهو أن محمد بن سلمان يواجه الآن أكبر تحدّ خارجي لمحاولته الاستيلاء على الحكم.وأشار إلى أن تفاصيل الدعوى التي أقامها الجبري ضد ولي العهد السعودي في محكمة أميركية، تكشف عن صورة كبيرة هي أن معركة السلطة التي بدأت بالإطاحة بمحمد بن نايف عن ولاية العهد، لم تنته بعد.

وقال هيرست إن محمد بن سلمان -الذي استولى على منصب محمد بن نايف- لم ينجح منذ ذلك الحين في تحقيق النصر أو الحصول على الشرعية، وأن ذلك هو سبب حرصه على القضاء على كل المقربين من محمد بن نايف، فقد استهدف خاشقجي أولا وهو يستهدف الجبري الآن.



وأشار هيرست إلى المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا بشأن "فرقة النمر" للاغتيالات، والتي تتكون من 50 شخصا وكانت مكلفة باغتيال الجبري، ويزعم أنها وصلت مطار مدينة تورنتو وحاولت دخول كندا، وتضم خبيرا في الطب الشرعي لمحو آثار الجريمة.