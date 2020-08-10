اعلنت الفرقة العاشرة في الجيش، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات في جزيرة الرمادي. وقالت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة ٣٩ الفرقة العاشرة من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في مناطق الجرايشي والبو علي الجاسم في جزيرة الرمادي بالانبار". وأضاف البيان أنه "تمت إحالتهم للقضاء بموجب أحكام المادة ٢٨ مخدرات".

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