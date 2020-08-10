اخماد حريق داخل مخيم كبرتو للنازحين في دهوك

افاد مصدر امني، الاثنين، باخماد حريق داخل مخيم كبرتو للنازحين في دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اخماد حريق اندلع داخل خيمتين ضمن مخيم كبرتو للنازحين في دهوك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".