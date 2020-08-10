صحة كربلاء: حريق المستشفى اندلع بغرفة الدافعات الهوائية اثناء التشغيل التجريبي

أكدت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، أن الحريق الذي اندلع في المستشفى التركي كان في غرفة الدافعات الهوائية اثناء التشغيل التجريبي.
وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحريق الذي حصل قبل قليل في مستشفى الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) حدث في غرفة الدافعات الهوائية اثناء التشغيل التجريبي من قبل الشركة المنفذة للمشروع".
وأضافت أنه "تمت السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أية اضرار جانبية تذكر".
واندلع حريق، عصر اليوم الاثنين، داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء.
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