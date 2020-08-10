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المحكمة الاتحادية في واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي

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وتشمل استدعاءات المحكمة التي بحسب "قناة الجزيرة"، يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل، المقيمين في الولايات المتحدة، وطلبت المحكمة الرد على الادعاءات خلال مدة أقصاها 21 يوما.

وكان سعد الجبري مستشار السابق محمد بن نايف، تقدم أمام القضاء الأميركي بدعوى ضد الأمير وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال .


وقد أشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أحبط محاولة اغتيال الجبري في كندا، بعد تواصله مع السلطات الكندية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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