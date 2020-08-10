التطبيعية تُرسل مسودة النظام الأساسي للاتحادات الفرعية إلى الفيفا

2020-08-10 | 19:06
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أرسلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مسودة النظام الاساسي الخاص بالاتحادات الفرعية، التي سيتم في ضوئها اعتماد آلية الترشيح للانتخابات المقبلة، الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأضاف فرحان: "تم إرسال المسودة بعد إجراء بعض التعديلات التي تم الأخذ بها من قبل الهيئة العامة، وتم إرسال جميع الكتب الواردة، والملاحظات والمقترحات كمرافقات مع مسودة النظام".
علماً ان المرافقات تحتوي على:
- مسودة النظام الاساسي للاتحادات الفرعية لسنة 2020.
_ القانون الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم.
_ الخطابات الرسمية الواردة من الهيأة العامة.
- جدول يتضمن مقترحات الهيأة العامة .
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