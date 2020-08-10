التطبيعية تُرسل مسودة النظام الأساسي للاتحادات الفرعية إلى الفيفا

وقال الأمين العام للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان في بيان إنه "تم إرسال مسودة النظام الاساسي الخاص بالاتحادات الفرعية والقانون الانتخابي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد انجازه بشكل كامل".وأضاف فرحان: "تم إرسال المسودة بعد إجراء بعض التعديلات التي تم الأخذ بها من قبل الهيئة العامة، وتم إرسال جميع الكتب الواردة، والملاحظات والمقترحات كمرافقات مع مسودة النظام".

علماً ان المرافقات تحتوي على:

- مسودة النظام الاساسي للاتحادات الفرعية لسنة 2020.

_ القانون الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم.

_ الخطابات الرسمية الواردة من الهيأة العامة.

- جدول يتضمن مقترحات الهيأة العامة .



- كتابنا المتضمن إرسال مسودة النظام الاساسي باللغتين العربية والانگليزية الى الهيأة العامة بتاريخ 2020/7/20 .