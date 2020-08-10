إسرائيل تخفض تأهبها العسكري قرب الحدود اللبنانية

خفضت إسرائيل من حالة التأهب العسكري الذي كانت قد أعلنت عنها قرب الحدود اللبنانية نهاية الشهر الماضي.

جاء خفض التأهب بما فيه تقليص التعزيزات العسكرية والسماح بحركة المركبات العسكرية وفتح العديد من الطرق المغلقة بعد جلسة تقييم أمني، مساء اليوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناءًا على تقييم الوضع المتواصل في الجيش الإسرائيلي تم رفع بعض القيود المفروضة أمام حركة سير المركبات العسكرية واعادة فتح عدد من الطرق المغلقة على الحدود الشمالية".

وأضاف: "كما تم تقليص محدد للتعزيزات في المنطقة".

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وأشار إلى أن "حركة المركبات المدنية تتواصل بحرية دون أية قيود على القطاعات المدنية من الحدود".

ولم يفسر الجيش الإسرائيلي أسباب خفض حالة التأهب، ولكن يبدو أن القرار جاء بعد تقلص فرص مهاجمة حزب الله لأهداف إسرائيلية، في ظل انشغال لبنان كله بالأحداثالداخلية المتسارعة آخرها استقالة الحكومة على خلفية تصاعد حالة الاحتجاج بالشارع اللبناني التي أعقبت انفجار مرفا بيروت الثلاثاء الماضي.



كانت إسرائيل أعلنت في الثاني والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي رفع حالة التأهب على الحدود اللبنانية تحسبا لهجمات توعد حزب الله اللبناني بتنفيذها ردا على غارة جوية نسبت لإسرائيل على موقع قرب العاصمة السورية دمشق أدى إلى مقتل أحد عناصر الحزب.

وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، في لقاء مع جنود إسرائيليين: "إن وجهة دولة اسرائيل ليست نحو الحرب مع لبنان، ولكن في ضوء التوترات على الحدود الشمالية فانها جاهزة ومستعدة أتم الاستعداد للمواجهة جميع الاحتمالات".