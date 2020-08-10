وزارة الهجرة المصرية: التصويت بالبريد السريع آلية لتفادي كورونا

قالت مها سالم المتحدث باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن تجربة التصويت عبر البريد السريع، تعد آلية مبتكرة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وأشارت مها سالم لـ"الخليج 365"، أن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، تسعى من خلال هذه الآلية للحفاظ على صحة المصريين بالخارج، وأن "المصريون في الخارج يشاركون دائما في جميع الاستحقاقات الانتخابية، ودائما ما يقفون بجوار بلادهم في تحسين صورتها عالميا وتفنيد الشائعات ودحضها".

ونوهت إلى أن هناك تواصل مباشر مع المصريين بالخارج من خلال الرد بشكل دائم ودوري على كافة استفساراتهم في مختلف دول العالم.

ولفتت إلى أن المصريين بالخارج شاركوا في استفتاء التعديلات الدستورية عام 2019، والتي تضمنت إنشاء مجلس الشيوخ، واليوم يكملون مسيرتهم لاختيار أعضاء المجلس.

وتجرى العملية التصويتية للمصريين في الخارج عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج أمس الأحد في 124 دولة حول العالم وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الإثنين بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

آلية مبتكرة

وواصلت الغرفة التي أعدتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

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وأوضحت وزيرة الهجرة في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حرصت على توضيح الإجراءات وآليات المشاركة للمصريين بالخارج، بدءًا من إتاحة التسجيل بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وحتى حملات التوعية بكيفية الاختيار من بين الفردي والقوائم.

وبينت الوزيرة المصرية أن عملية التصويت "شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل ‏المظروف الخاص به منفردًا دون أي إشارة توضح هوية المشارك، حتى يتسنى متابعة الفرز ‏وحصر الأصوات‎".

وأشارت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، إلى أن مشاركة ‏المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة إنما هو "حق دستوري أصيل لكل مصري ‏بالخارج".

مد التصويت

ونبه البيان إلى أن غرفة متابعة الانتخابات تلقت استفسارات عديدة من المصريين بالخارج، شملت مدى إمكانية مد التصويت ليوم آخر؛ نظرا لإغلاق عدد كبير من مكاتب البريد في يوم الأحد وخصوصًا أوروبا، والمستندات المطلوبة في عملية التصويت، وعدد المرشحين الذين سيتم اختيارهم في قائمة النظام الفردي.

كما تلقت الغرفة استفسارات حول مدى إمكانية إرسال بطاقات الانتخاب لكافة أفراد الأسرة في مظروف واحد، وما مدى إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.

وتنطلق غدًا الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وفى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومن بينها؛ إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادى، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.