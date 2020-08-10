صحفي تركي يكشف عن خطط أردوغان لإنشاء وحدة عسكرية خاصة به

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الصحفي التركي المعارض، أحمد نسين، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره لقائد الجيش الثاني، الفريق زكائي آق صقاللي، الذي أحيل إلى التقاعد خلال يوليو/تموز الماضي، بتشكيل وحدة عسكرية من القوات الخاصة تحت قيادته مباشرة.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الكاتب نسين في مقالة بعنوان "هل تمت ترقية زكائي آق صقاللي إلى جيش أردوغان؟"، والذي نشره، اليوم الإثنين، الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك".

وقال الكاتب في مقاله: "طُلب من زكائي آق صقاللي أن ينشئ وحدة قوات خاصة تحت قيادة أردوغان، ولا توجد حتى الآن معلومات عن العدد داخل تلك الوحدة".

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وتابع قائلا: "حتى تلك اللحظة غير معلوم إن كانت تلك الوحدة تابعة للشركة الحربية (سادات) المملوكة لعدنان طانري فَرْدي أحد المستشارين السابقين لأردوغان، أم أن أردوغان سيؤسس بها قوات مسلحة منفصلة؟".

ولفت نسين إلى أن "خطوة إحالة 600 عقيد تركي إلى التقاعد في نفس الوقت، خطيرة للغاية، ولها علاقة بالقوات التي سينشئها آق صقاللي".

وأوضح أن "إنشاء تلك الوحدة سيتطلب من آق صقاللي ضباطًا وقادة.. فكيف سيوفر ذلك؟ لنتذكر أنه لأول مرة في تاريخ تركيا تتم إحالة 600 عقيد للتقاعد مرة واحدة".

واستطرد متسائلًا "هل يبني أردوغان جيشه الخاص بخلاف الجيش التركي؟ هل ستكون تلك الوحدات الجديدة من المرتزقة التابعين لـ(صادات)، أم أنه سيتم تكوين قوات أردوغان المسلحة التي ستكون منفصلة عن القوات المسلحة التركية؟".

وأردف أن "المعلومات التي وصلت لي بخصوص هذا الموضوع، بالتأكيد تنامت إلى وزير الدفاع (التركي) خلوصي آكار، ومن ثم سأنتظر لأرى إن كان سيدلي بتصريح حول هذا الأمر أم لا، لكن يا ترى هل سيدافع عن الأمر أم سينفيه؟"