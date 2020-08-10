شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتخطى حاجز 15 ألف حالة وفاة بـ " كورونا " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس " كورونا " المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 15 ألف حالة عقب تسجيل 70 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 15001 حالة وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها و5118 إصابة مقارنة بـ 5189 في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 892654 حالة، مشيرة إلى تماثل 3259 حالة للشفاء ليبلغ مجموع المتعافين 696618 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتخطى حاجز 15 ألف حالة وفاة بـ " كورونا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.