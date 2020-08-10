شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بـ " كورونا " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و545 حالة تعاف جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .



وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 56.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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