كرد على الاعتداءات الإسرائيلية.. حماس تطلق صواريخ تجريبية باتجاه البحر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة

أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، دفعة من الصواريخ “التجريبية” من قطاع غزة باتجاه البحر، بعد ساعات على شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على موقع لها، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن “أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء قطاع غزة ناتجة عن أعمال للمقاومة” دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر مصدر مقرب من حماس أن الصواريخ التجريبية “تحمل رسائل تهديد للاحتلال الاسرائيلي بأن فصائل المقاومة مستعدة لأي عدوان، وانها لن تسكت على استمرار خنق وحصار قطاع غزة”.