في اخر عمل لها.. الحكومة اللبنانية تحيل ملف انفجار المرفأ إلى المجلس المختص بجرائم أمن الدولة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أحالت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية بأن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

ويختص المجلس العدلي، وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني، بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة والنيل من مكانة الدولة المالية وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

وتعد هذه الإحالة بمثابة اخر عمل تقوم به الحكومة اللبنانية التي تعتزم تقديم إستقالتها اليوم الى الرئيس عون.

وسيعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الإثنين استقالة حكومته بعد أيام على إنفجار بيروت، وفق ما أفاد وزيران وكالة فرانس برس.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان لوكالة فرانس برس إن دياب “يتجه نحو إعلان الاستقالة” وسيتوجه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.

وسيلقي دياب كلمة يتوجه فيها الى إللبنانيين مساء اليوم يعلن فيها الاستقالة، وفق المصدر الوزاري.