محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أكد شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، حرص أبناء مصر في الخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفًا أن هناك بعض المعوقات حالت دون المشاركة بالصورة التي كانت متوقعة، لاسيما في ظل منع التجمعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح فخري، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن من بين أسباب عدم الإقبال بالصورة المتوقعة، عدم دراية الكثيرين بأهمية التسجيل والحصول على الرقم الكودي لاستخدامه في التصويت، فضلًا عن عدم قدرة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات على تحمل الضغط لتنزيل النماذج والمستندات وطباعتها.
وأشار النائب إلى الصعوبات التي واجهت إرسال مظاريف الانتخابات بالبريد بسبب إغلاق المكاتب فى بعض الدول، بالإضافة إلى ارتفاع سعر البريد المسجل بالنسبة للعمالة، فضلًا عن كون يوم الأحد عطلة أسبوعية للبريد في أوروبا ودول شمال أمريكا وآسيا وأستراليا.
وقال: "بالرغم من هذه الأمور البسيطة، إلا أنها لن تفسد علينا العرس الديمقراطي"، مطالبًا بأهمية تدارك مثل هذه المعوقات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ودعا إلى أهمية دراسة التصويت الإلكتروني، وأن يتم التسجيل والتصويت في وقت واحد من خلال موقع إلكتروني قوي، سهل الاستخدام، يستطيع تحمل الضغط خلال أيام الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يشيد بإقبال المصريين بالخارج على التصويت في انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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