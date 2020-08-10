ليبيا تُسجل 8 إصابات فقط بكورونا اليوم

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الليبية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردتها بوابة الوسط الإخبارية الليبية صفحتها - أن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها

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بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أنها سجلت حالة شفاء ليصبح عدد

حالات الشفاء حتى الآن 9 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في طبرق حتى الآن بلغ 74 حالة مصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.