الجزائر تُسجل 498 إصابة جديدة بكورونا

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 35 ألفا و712 مصابا، و1312 حالة وفاة.
ألفا و920 حالة.
وقال فورار، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 498 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 24
وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 47 مريضا بالعناية المركزة.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارسالماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا، ليصبح من 11مساءً إلى 6 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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