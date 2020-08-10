حساب المواطن.. تعرف على تفاصيل إيداع دفعة شهر أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي اليوم الاثنين، عن إيداع مبلغ 1.8 ريال الخاص بشهر أغسطس لكل من المستفيدين المكتملة طلباتهم والذي بلغ عددهم بالدفعة "33" حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وغرد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة 33، بلغ 78.6 مليار ريال سعودي.

وأعلن حساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج عبر صفحته بتويتر أن تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم، بشرط أن يكون المستفيد"رب الأسرة" مؤهلًا ومستحقًا، موضحًا أن كل

مواطن يمكنه معرفة قيمة الاستحقاق عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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وأجاب خدمة المستفيدين على سؤال أحد المواطنات بشأن عقد الإيجار الذي يتم إرفاقه ضمن المستندات الخاصة بتحقيق الأهلية للحصول على الدعم، حيث قالت:"هل في حالة إرفاق عقد الإيجار يفيد المتزوج بزيادة احتساب المبلغ المالي له؟ أم أن عقد الإيجار للمستقلين فقط العزاب؟"، ليوضح لها أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا

يلزم إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية، ويتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

كما أوضح البرنامج مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، والتي شملت تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج "حساب المواطن" بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأعلنت على بعض التعديلات ومنها إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية "عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد".