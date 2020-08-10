فرنسا تفتح التحقيقات في مقتل 6 من مواطنيها بالنيجر

أعلنت سلطات مكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم الاثنين، فتح التحقيقات في مقتل 6 مواطنين فرنسيين في هجوم مسلح أمس في حديقة تقع بجنوب شرق عاصمة النيجر "نيامي".
وكالة الاستخبارات الفرنسية والمديرية العامة للأمن الداخلي سيفتحان التحقيقات في "ارتكاب اغتيالات بسبب دوافع إرهابية".
وأفاد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"- بأن
وأضافت الشبكة أن المواطنين الفرنسيين هم موظفون تابعون لمؤسسة "وكالة التعاون التقني والتنمية" الإغاثية الفرنسية.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر أيضًا عن مقتل سائق الحافلة التي كانت تقل الضحايا ومرشد سياحي وهم مواطنون نيجيريين.
يُذكر أن نحو 5100 جندي فرنسي يتواجدون في منطقة الساحل الإفريقي في إطار مهمة "براخان" التي بدأت في عام 2014 وتهدف إلى دحر الجماعات المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي في تشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر.
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