بسبب مناورات بهلوانية .. تحطم طائرة ومصرع قائدها في روسيا

تحطمت طائرة خفيفة خلال هبوط حاد مما أدى إلى مصرع قائدها في مقاطعة كالوجا جنوب العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، إن التحقيق مازال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث. التحقيق مازال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث. ووفقًا للبيانات الأولية من لجنة التحقيق، فإن الطيار كان يقوم بمناورات بهلوانية، وفجأة فقد السيطرة على الطائرة فسقطت وتحطمت مما أدى الى مقتله.

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