كوبا تُسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي قفزة يومية لم تشهدها كوبا منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
إجراء 4 آلاف و267 فحصًا للكشف عن كورونا أمس الأحد، وثبتت إيجابية 92 منها".
وقال رئيس قسم الأمراض الوبائية بوزارة الصحة فرانسيسكو دوران جارسيا: "إنه تم
جدير بالذكر أن السلطات في هافانا قررت الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بكورونا في العاصمة، إعادة بعض الإجراءاتالاحترازية التي تم رفعها سابقًا، منها غلق الشواطئ وفرض قيود على أوقات عمل المطاعم والمواصلات، كما شرعت الشرطة في مراقبة تنقلات المواطنين بين العاصمة والمحافظات المجاورة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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