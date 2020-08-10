الأردن يُسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الأردنية، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1268 حالة.
(بترا)، اليوم الإثنين إن هذه الحالات تشمل أردنيين اثنين قادمين من الخارج، و14 حالة محلية مخالطة لمصابين بمحافظات العاصمة عمان، وإربد، وجرش، والمفرق، ومعان، موضحًا استقرار عدد حالات الشفاء عند 1203 حالات.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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