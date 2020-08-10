عاجل-وزير لبناني: رئيس مجلس الوزراء سيعلن استقالة حكومته

من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الإثنين استقالة حكومته بعد أيام على وقوع انفجار مدمر في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد وزراء في الحكومة. واتخذ القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء انتهت قبل قليل. وقالت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، إن دياب "يتجه نحو إعلان الاستقالة" وسيتوجه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. وأوضحت أن "الجزء الأكبر من الوزراء طالب بالاستقالة" خلال الجلسة، مضيفة "طالبت منذ اليوم الأول باستقالة الحكومة جراء ما حصل على أن تكون استقالة جماعية وليس فردية". وأكد وزير فضل عدم الكشف عن اسمه، فضلاً عن مصدر حكومي مقرب من دياب، الأمر. وكذلك عند خروج وزير الصحة حمد حسن من السراي، سأله صحفيون، هل استقالت الحكومة؟ فأجاب نعم، استقالت.

دياب يلقي كلمة

وسيلقي دياب كلمة يتوجه فيها الى إللبنانيين عند الساعة السابعة والنصف مساء (16,30 ت ج) يعلن فيها الاستقالة، وفق المصدر الوزاري. وكان 4 وزراء أعلنوا منذ الأحد استقالاتهم من مناصبهم أمام هول انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصمّمين على الاستقالة، ما شكل ضغطاً على دياب. وتتألف الحكومة من 20 وزيرا. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكماً. وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية، لكن من الواضح أن القرار فيها يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار عون وحليفه حزب الله.

وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى 9.