عاجل-وزير لبناني: رئيس مجلس الوزراء سيعلن استقالة حكومته

دياب يلقي كلمة
وسيلقي دياب كلمة يتوجه فيها الى إللبنانيين عند الساعة السابعة والنصف مساء (16,30 ت ج) يعلن فيها الاستقالة، وفق المصدر الوزاري. وكان 4 وزراء أعلنوا منذ الأحد استقالاتهم من مناصبهم أمام هول انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصمّمين على الاستقالة، ما شكل ضغطاً على دياب. وتتألف الحكومة من 20 وزيرا. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكماً. وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية، لكن من الواضح أن القرار فيها يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار عون وحليفه حزب الله.
وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى 9.
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