الأردن يتخذ اجراء عاجلا بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الإثنين، أنها ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، بتفعيل ”أمر الدفاع“ الذي يُلزم المؤسسات والأفراد باتخاذ كافة سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويغرم المخالفين بمبالغ مالية متفاوتة، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الإصابات خلال الفترة الماضية.

ويُلزِم أمر الدفاع رقم (11) أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

ويتضمن أمر الدفاع فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

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وكانت الحكومة قد منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع (11)، لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصًا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، إن أسباب إعادة تفعيل أمر الدفاع (11) جاءت لمواجهة الارتفاع الملحوظ في الإصابات محليا.

فيما أعلن الوزير جابر عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 14 إصابة محلية، وهو أعلى معدل من الإصابات المحلية منذُ استطاعت المملكة السيطرة على الوباء داخليا بشكل مُبكر، حيثُ كانت تقتصر الإصابات المسجلة مؤخرًا على الحالات الخارجية في الغالب.

وأشار الوزير إلى أنه تم إلقاء القبض على 73 شخصا حاولوا الفرار من الحجر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).