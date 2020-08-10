كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشاهد الأولى لانفجار مدينة بالتيمور الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية العربية، منذ قليل، وقوع انفجار قوى فى أحد أحياء مدينة بالتيمور، وهي أكبر مدن ولاية ميريلاند، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت إدارة إطفاء بالتيمور، أن الانفجار نجم عن تسرب غاز، ما خلف أكوامًا من الأنقاض، حسبما أفادت وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت إدارة الإطفاء عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن اثنين من سكان المنزل نُقلا إلى المستشفيات في حالة خطيرة، فيما أعلنت وفاة امرأة بالغة في مكان الحادث، وانهيار ثلاثة منازل بالكامل.

ونشر مغردون مقاطع فيديو للانفجار الذي وقع بأكبر مدن ولاية ميريلاند، ويظهر فيه تصاعد ألسنة الدخان بشكل كثيف.