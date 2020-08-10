كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يوجه الشكر للقيادة المصرية على تقديم المساعدات الإنسانية إلى بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّم العميد الركن إلياس جبر مندوب قيادة الجيش اللبناني، العميد الركن، اليوم الاثنين، الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.

ومن جانبه، أعرب اللواء الركن محمد خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية.

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يأتي الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني.

الجدير بالذكر أن طائرة النقل العسكرية المصرية الثالثة أقلعت محملة بشحنة مساعدات عاجلة، تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية.

