المغربي فرانش مونتانا ينظم مسابقة على أنستغرام.. الفائز يحصل على 10 ملايين سنتيم وسيارة فاخرة

ينظم الفنان مغربي الأصل فرانش مونتانا، في الفترة الحالية، مسابقة لجمهوره، يحصل الفائز فيها على جوائز ثمينة هي 10 آلاف دولار أمريكي (حوالي 10 ملايين سنتيم مغربي)، وسيارة فاخرة Polaris.

ودخل فرانش مونتانا عالم مسابقات “give away”، التي تشترط للمشاركة فيها متابعة حسابات، تمول المسابقة، وعددها في مسابقة فرانش مونتانا 60 حسابا.

واختار فرانش مونتانا إنشاء حساب جديد، من أجل بداية المسابقة، وذلك تجنبا لفقدان حسابه الأصلي، كون مثل هذه المسابقات تتسبب في تدخل إدارة الأنستغرام، وحجب الحسابات.

ومن المتوقع أن يكون فرانش مونتانا قد حقق أرباحا كبيرة من ممولي هذه المسابقة، علما أنها تعتمد في اختيار الفائز على قرعة يدخلها من تابعوا الحسابات المطلوب متابعتها.

وفي المغرب، كانت مسابقات “give away” قد خلقت جدالا واسعا، واتهامات للفنانين، والمشاهير، الذين ينظمونها، بالنصب على المشاركين.