سلطات طنجة تغلق مقاه ومطعما خالفوا تدابير الحجر الصحي

قررت السلطات المحلية في طنجة، اليوم الاثنين، إغلاق عدد من المقاهي، ومطعما، لمدة 5 أيام، بعد مخالفتهم توقيت الإغلاق، والتباعد الاجتماعي، المفروض من طرف السلطات، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن السلطات أغلقت المحلات المذكورة بناء على قرار للجنة تفتيش مختلطة، تتكون من قائد الملحقة الإدارية، التي تقع المحلات المذكورة تحت نفوذها الترابي، وباشا المدينة، وعناصر القوات المساعدة، والعناصر الأمنية، لمراقبة تنفيذ قرارات التدابير الاحترازية، للحد من تفشي الوباء.

وكانت السلطات المحلية قد قررت إغلاق المقاهي الموجودة في وسط المدينة في الساعة العاشرة ليلا، والمطاعم في الساعة 11 ليلا، بينما تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم الموجودة في المناطق الموبوءة في الساعة 8 مساء.