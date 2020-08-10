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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار كبير يهز مدينة أمريكية ويدمر عددا من المنازل والان مع التفاصيل
الإثنين 10 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
كشف رجال الإطفاء في مدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بعد وقوع انفجار كبير طال عدة منازل.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت خدمة الإطفاء في بالتيمور، إنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.
وفي حين أظهرت الصور المتداولة والتي نشرها الحساب الرسمي للخدمة، منزلًا محطمًا تمامًا، أكد رجال الإنقاذ إن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.
وبحسب تلفزيون "دبليو بي إف إف" التابع لشبكة "فوكس"، فإن الانفجار الغازي شمل 3 منازل، وحالة الوفاة هي لامرأة بالغة، فيما حوصر 5 أشخاص على الأقل بصحبتهم أطفال تحت الأنقاض
فيما قالت صحيفة "بالتيمور صن" إن الانفجار الذي وقع في شمال غربي المدينة، ألحق أضرارًا بالعديد من المنازل والبنايات المجاورة
وقال رجال الإنقاذ إن الانهيار الناتج عن الانفجار أثار إنذارًا من الدرجة الثانية، فيما يواصل رجال الطوارئ والعاملين بالإسعاف والكهرباء والغاز العمل على معالجة الموقف وانتشال المحاصرين.
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