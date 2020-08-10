شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وفقدان آخرين وتدمير عدة منازل في "انفجار بالتيمور" والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجار وقع فى ولاية بالتيمور ، أدى إلى تدمير عدة منازل. وقالت وكالة أسوشيتد برس، أن الانفجار تسبب في وفاة شخص على الأقل وفقدان آخرين. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعدد من المنازل المهدمة.

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