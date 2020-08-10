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الخارجية الإثيوبية تعلن تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا آخر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخارجية الإثيوبية تعلن تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا آخر

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع آخر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية .

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وكان من المقرر استنئاف المفاوضات خلال الاسبوع الجارى، وسط حالة من التعنت الأثيوبى فى المفاوضات .

 

غير أن وزارة الري والموارد المائية السودانية، أوضحت في بيان، لها أن وفد المفاوضات السوداني طالب تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض

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